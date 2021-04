MAJA PROGOVORILA O BEBI SA JANJUŠEM, PA SE OBRUŠILA NA ALEKSANDRU: Glupa je i SELJAČKI namazana, ne volim je! (VIDEO)

Maja Marinković tokom prethdne noći govorila o je o najnovijim dešavanjima vezanim za njen rijaliti život.

foto: Printscreen/Pink

- Cela ta situacija između njih dvoje me je pogodila, možda se nisam ponela pravdeno, ali mislim da ona prva nije ispala korektna prema meni, jer se umešala u naš odnos. Ja sam spustila loptu na Rajskom ostrvu. Ja sam mislila da se smirimo i budimo normalni, ali da se volimo i da je situacija mirnija, jeste - započela je Maja.

- Da li joj je davao lažnu nadu? - upitao jevoditelj.

- Jeste, da, ako se neko treće lice umeša u odnos, on joj je dao povratnu informaciju, ja sam prva ispala loša prema njemu, oni su se družili i te neke stvari, bili su koliko, dva tri dana, čim je on posle spavanja kod nje, dolazio kod mene u krevet, i govorio me da me voli. Mislim da je pokušavao da me preboli sa njom, mislim da je imala tu povratnu, ali u poslednje vreme joj je i sam rekao da ne mogu da budu u vezi - pričala je Maja.

- Vi ste sada zvanično u vezi? - upitao je voditelj.

- Jesmo, ja ću da se izvinim tati što sam se zaklela i napravila onu situaciju, ja sam se loše osećala zbog toga, ali ne mogu protiv svojih emocija i srca, krivo mi je zbog svega i volela bih da se smiri ova situacija - dodala je Marinkovićeva.

foto: Printscreen/Pink

- Odakle potreba za bebom, šta ti se desilo? - upitao je voditelj.

- Meni od te svadbe još nije dobro, ali eto završeno je i njihov odnos je završen i voleo bih da me ispoštuje za to, svega mi je preko glave. Mi smo pričali na tu temu nekoliko puta, ali još je rano za neke stvari, ali volela bih kasnije da se desi. VIše volim da se šalim sa njim o tome. Sramota me je da pričam o tome, dobro mi imamo odnose pa imamo, ali za bebu je još rano, mi prvi treba da ojačamo, pa polako - objasnila je Marinkovićeva.

foto: Printscreen

- Ja nikoga ne mrzim, nemam u sebi to, imam loše postupke i nepromišljena sam i sve uradim na svoju štetu i možda Janjuševu, ali ne volim je, mislim da je veliki folirant i lažov, mislim da je glupa devojka. Ljudi su zaboravili da je ona mene navela za osobu koju mrzi u nekoliko navođenja, a ona se mešala u moju vezu još od letos, sve to mi je ostalo zabeleženo, ne znam šta je to u njoj! Seljački je namazana. Ja sam imala loše postupke, ali opet nisam radila zarad nečega, mislim da je u stanju da sve u radi da dođe do svog cilja - rekla je Maja o Aleks.

- Kada je njegov odnos u pitanju, odakle ja znam šta se desilo u kolima, ali neću da razmišljam, imao je trosed, što nije spavao na njemu, imao je dosta opcija, ali neću da se vraćam na to - dodala je zadrugarka.

Kurir.rs/S.M.

