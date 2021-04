MAJA IZRENDALA JANJUŠU MOZAK, PA POČISTILA HAOS KOJI JE NAPRAVILA TOKOM SUKOBA SA ALEKS: Ti si počeo prvi, šta radiš ovo? (VIDEO)

Marko Janjušević Janjuš došao je kod Maje Marinković, te su odmah počeli da se raspravljaju, jer je Aleksandra Nikolić uspela da i preko kupovine isprovocira zadrugarku.

- Jesi li čuo ti? Odgovori mi! Što radiš ovo, bre? - urlala je Maja.

- Šta ti ja radim?! Ti me ceo dan maltretiraš! - odbrusio je Janjuš.

- Ti si počeo prvi, kako ti u glavi nije dobro! - nastavila je Maja.

- Jutros si smislila potrčke, imaj tripove, ti mene ne interesuješ! - poručio je Janjuš.

- Da je do kraja rijalitija sa njom u izolaciji, on niti je kriv niti išta, što nisi uradila to sa strane, nego ne možeš ti da podneseš da ona uzme keks, ispadaš kao budala! - poručila je Ermina.

- Ja sam gladna, ništa nisam jela, ribice neke, praviš sebi da jedeš, a za mene te boli k*rac!? Je li? Ja mu nisam rekla za manjak hrane, nego šta da jedem sada?! - poručila je Maja.

Maja i Aleksandra su se ispolivale jogurtom i sokom, a sav nered je ostao na crnom stolu. Marinkovićeva je pokazala odmah koliko se pokajala, te je uzela da obriše sve što je ostalo na stolu.

