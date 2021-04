DA, MRZIM JE! Aleksandra se obrušila na Maju pa otkrila šta je najviše vrađa, a JANJUŠ iznenadio sve: Prešao sam joj PREKO SVEGA!

Maja Marinković proglašena je za najbezobzirniju osobu u rijalitiju, što je prva komentarisala Aleksandra Nikolić, sa kojom se Maja i danas sukobila.

foto: Printscreen/Pink

- To je verovatno zbog situacije kada je spavala sa Čorbom u izolaciji, a mislim da su je ljudi navodili zbog toga i sve se vidi a ja sam iza nje i po meni je to jako bezobzirno i ona je svesna toga! Da, ja sam rekla da je mrzim kada mi uvredi majku, jer mi je ona sve i kada mi kaže da je ona prostitutka ko je ne bi mrzeo - rekla je Aleksandra.

foto: Printscreen/Pink

- U pravu su gledaoci i to je moja krivica zbog Janjuša i žao mi je zbog toga, kada je njen komentar u pitanju, ona je rekla kako me mrzi kada joj uvredim majku, ali kada ja spuštam loptu ona je sve super i sve to pada u vodu jer ja sam joj dala ruku pomirenja i ljubile smo se, ali me kao mrzi i ja to osećam, ali ja nikoga ne mrzim! Ja njoj ništa loše nisam uradila, a ona meni jeste i ušla u nešto što volim - rekla je Maja.

foto: Printscreen/Pink

- Ja sam mislio da je Maja prva, ali sam hteo i Moniku da navedem! Ja više ne znam šta radim, ja sam prešao kao preko svega Maji ali i nisam i ne znam kako mi je kada legnem, ja razmišljam kako sam se razveo i zaludeo sa njom. Mi imamo s*ks jer ja osećam strast, ovo više nisu dobri odnosi i da je ona na primer kao neke devojke ovde, bilo bi drugačije i ne znam da li ću izdržati - rekao je Janjuš.

Kurir.rs/S.M.

