TAKI OKRENUO PLOČU! ODJEDNOM PODRŽAVA JANJUŠEVU I MAJINU VEZU?! Ovim potezom sve iznenadio, posle toliko PLJUVANJA prihvatio zeta!

Otac Maje Matinković, Radomir Taki Marinković od početka se protivi Majinoj i Janjuševoj vezi.

On se neprestano oglašava o njenim ljubavnim turbulencijama u ''Zadruzi 4'', a sada je novim storijem na Instagramu sve šokirao.

On je ispozirao uz TV ekran na kom se nalaze Maja i Janjuš, pokazivajući srce i znak odobravanja njihove ljubavi. Nakon ove objave na njegovom Instagramu fanovi su se zapitali da li se to on pomirio sa sudbinom i odlučio da ne staje na put sreće svojoj ćerki.

