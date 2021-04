SVE TAJNE AFERE TARE I ŠA NA TACNI: Prvi put se poljubili 25. februara, bila je u priči i sa ČORBOM! Tek šta je govorila o ANĐELU!

Debata je nastavljena, a Maja Marinković je imala reč, kada je prekinuo Nenad Aleksić Ša, koji nije prestajao da viče zbog Tare Simov.

"Šta si mi rekla Tara za Anđela u krevetu? Hoćeš da kažem? Ulaziš u tuš kabinu s dečkom, i kažeš da ti opere noge. Šta si još pričala, hoćeš da kažem? Onda kažeš za Kristijana, za Čorbu si mi pričala da ste otišli i ljubili u šteku. Sa Anđelom si dogovarala trojku neku", pričao je Ša.

"Zašto ne dozvoljavam neke stvari, što se ljubiš sa bivšim dečkom dok si se muvala sa mnom?", pitao je Ša.

"Bilo je pre Nove godine", rekli su i Tara i Čorba.

"Već smo bili mi prisni do ja*a. Ja imam razloge zašto sam ljubomoran", dodao je Ša.

"Ovo nisam doživeo, a da sam u vezi i da dođe kod bivšeg dečka i mene pravi ljubomornim, to je najgori čin koji može da priredi neko. Takve stvari klinačke da mi radi, a da posle kad je pitaju u emisiji, ona kaže da se nada da će biti sve ok. Ja se razvodim, i to je kraj, nikad nisam rekao da se kajem", pričao je Ša.

"Znaš zašto sam ja u pravu, ja sam skener za ovakve", dodala je Nadica.

"Ja nemam nameru da se pravdam", rekla je Tara.

"Naravno, time pokazuješ da te boli ku*ac za ovu vezu. Ja se cimam za tebe, uvek ja nešto učinim za tebe. Misliš da to kod mene prolazi? Ja te volim, ali takve stvari ja nikad ne bih uradio", nastavio je Ša, pa je i odao da je prvi poljubac bio 25. februara što je malo ko znao.

