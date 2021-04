MAJKA JOJ SE RAZBOLELA! Oglasio se OTAC rijaliti učesnice koja ima aferu s KRISTIJANOM GOLUBOVIĆEM: Ona ima samo 24 godine!

Javnost danima bruji o prisnom odnosu Kristine Spalević i oženjenog Kristijana Golubovića, a sada se oglasio njen otac i otkrio da joj se majka razbolela, te da izbegavaju da gledaju ćerku u rijalitiju.

foto: Printscreen/Pink

- Ne uključujem televizor, pogledam naslove i ne bude mi dobro. Razumem da je to rijaliti i naslovi u novinama, ali se ne osećam dobro zbog toga. Bili smo protiv učešća u rijalitiju, gledali smo da budemo porodica bez isticanja, međutim Kristina je neko ko ima 24 godine i dugo živi od svog dinara. Supruga se razbolela na pet dana zbog rijalitija i trudimo se da to ne pratimo. Sa druge strane kakva god je situacija našu podršku ima i uvek će je imati, jer nam je dete. Srčana je, borbena, pravi prijatelj, samo je pitanje kada će njene dobre osobine doći do izražaja – poručuje Dragan i dodaje:

foto: Printscreen/Pink

- Ne znam kako bih definisao njen odnos sa Kristijanom. Ona je osoba koja nema problem da nekom prizna kada joj se dopada, tako da mislim da nije zaljubljena u Kristijana. Ako je i bilo poljupca, to je samo dejstvo rijalitija. Nažalost, sve joj se događa kada popije na žurkama. Inače, nikada ne pije, možda ponekad kad izađe, ali za 24 godine je nikada pijanu kod kuće nisam video. Piće joj stvara problem, obećala je da ga neće konzumirati, ali je popustila – zaključuje Kristinin otac.

foto: Pritnscreen

Kurir.rs/S.M.

BONUS VIDEO:

01:51 Stanija Dobrojević o odnosu sa Markom Markovićem