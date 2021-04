ŠA SE OBRUŠIO NA TARU ZBOG STAJLINGA! Majica pokazala BRADAVICE, reper IZGOREO: Hoću da mi devojka bude DAMA! (VIDEO)

Nenad Aleksić Ša je odlučio da opet nađe zamerku na Tari Simov, pa je ovog puta to bila njena odevna kombinacija za žurku. Naime, Nenadu se nije svidelo to što Tara ima majicu u kojoj su se nazirale bradavice, pa je oko toga napravio dramu.

foto: Printscreen/Pink

- Baš smo različitih karaktera! - rekao je Ša.

- Ne razumem, ne kapiram te?! - uzvratila je Tara.

- Ni ja. Kao da se trudiš da me stalno poniziš, da me iznerviraš, vide ti se s*se! - ljubomorisao je reper.

- Pa prošle godine isto - rekla je Tara.

- Prošle godine je neko drugi bio sa tobom, ove godine sam ja. Vidi ti se bradavica cela! - poručio je Ša.

- Na ovo se ne nosi brus, nemam te haljine, te haljine su za preko dana - nastavila je Tara.

foto: Printscreen/Pink

- Nisam ti modni kreator, nego sam ti dečko! To je malo što sam te pljunuo, šta si zaslužila, radi šta hoćeš, neka ti se vide s*se! Nikada nisi nosila taj komplet, odmah bih ti rekao i kada smo se družili bih ti rekao! Obuci normalno, da ti se ne vidi b*lja, tanga, cele su se videle, majke mi, to je degutantno. To je ono što ja kažem da sama treba da skapiraš - uzvratio je Tarin dečko.

- Nas petoro je pokušalo da raščivija šta si hteo da kažeš, ali nismo uspeli, nikome nije jasno šta je sa tobom - rekla je Simova.

- Hoću da mi devojka bude dama, a te s*se da ti se vide, to je degtantno - poručio je reper.

Kurir.rs/S.M.

