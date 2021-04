HOĆETE DA ME DISKVALIFIKUJETE, ALI JA SAM PSIHIČKI JAKA! Miljana sama protiv svih zadrugara, oplela po njima jer je OPTUŽUJU

Miljana Kulić je odlučila da se obračuna sa zadrugarima na sastanku za koje smatra da žele da je diskvalifikuju.

foto: Printscreen

- Ovo što vi radite danima, Ermina, Mina, Rialda, Sanja, Nataša, Milica Kemez, napadate me danima da radim neke stvari... Hoće da me diskvalifikuju, kao u prošloj sezoni... Čak je i Tara rekla to kada je ušla. Mene niko ne može da diskvalifikuje, neću da udaram štrokle i oštrokondže. Nađite bolji argument, a ne da prozivate jednu ženu i majku da s*re po tuš kabini, da vrši nuždu, da ostavljam za sobom izmet, izgovarane su mi monstruozne stvari kako bih se uspaničila... Naravno da sam se uznemirila... Psihički sam jaka, ne možete mi ništa, možete da mi kradete hranu, cigarete, mene to ne dotiče... To govori o vama. Samo sledeći put kad me napadate, smislite bolji argument... To govori o vama, ne govori o meni... Nema potrebe, od sada sve što govorite budalaštine, ja ću reći: "Da, tako je". Sve mi je jasno, spinovanje priče. Sa Kristinom više nemam problem, smatram da me je napadala jer je zaljubljena u Kristijana, pričala kako sam ja ukrala stvari... - pričala je Kulićeva.

- Uzela si mi sjaj, naočare, maramice... Svi znamo da lapaš - poručila je Kristina.

- Pravite lažne frke - nastavila je ona.

foto: Printscreen

- Od kako si došla u ovaj garderober, sve više nestaju zadrugarima stvari - istakla je Mina Vrbaški.

- Psi laju, karavani prolaze! I te gaće, neko uzme namerno moj veš, obriše gaće i stavi u garderober. Ja kada vršim nuždu veliku, ja se perem, tako da ne koristim ni maramice ni gaće! Zamolila bih režiju da obrati pažnju na toalet kada ga ja koristim! Sve pričaju ovde ljudi da me diskvalifikuju, ali ja sam jaka i psihički stabilna! Jedna Ermina mi kaže da sam luda, a pet minuta posle toga udari Necu. Narod sve vidi, nije mi toliko bitan narod, koliko Bog. Bog sve vidi! - zaključila je Miljana.

Kurir.rs/I.B.

