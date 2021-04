ŽESTOKA AKCIJA KOD MAJE REŠAVA SVE! Janjuš ocrnio Marinkovićevu, a ona mu nije ostala DUŽNA! PSUJE I URLA! (VIDEO)

Nakon Miljane Kulić, Marko Janjušević Janjuš se javio za reč na porodičnom sastanku.

On je poručio zadrugarima da sa njima nema problema, već samo sa Majom Marinković i da se plaši šta će se dalje dešavati.

"Ja se plašim, vidim da se i ti plašiš, kad uđeš u crveno. Naravno da je svakome neprijatno da te razdvaja...", ubacila se Nadica Zeljković.

"Da, i ja se bojim za sebe. Ovde izgleda da s*ks rešava sve, najmirnije je da tako rešavamo odnose... Ona hoće da me otera u zatvor ili bilo gde... Ovde izgleda treba da vodiš ljubav da bi se smirio", nastavio je Janjuš.

"Gledajte vi vaša sr*nja od života, mi ćemo biti do kraja zajedno", dobacila je Maja.

foto: Printscreen

"Samo će jedno biti do kraja ako se nastavi ovako. Ona se samo smiri kad ima s*ks, pre toga je samo "odgovori, reci, odgovori, reci". Samo je ludački s*ks rešenje za nju. Čim dobije te stvari, opet krene sa svojim ludilom. Sinoć sam bio u crvenom, mogao sam da ti otkinem glavu, ali nisam", istakao je Marko.

foto: Printscreen

"Napolju bi ti neko otkinuo glavu i otkinuće ti glavu... Tebe boli k*rac za honorare, ne j*beš živu silu... Jedan dan ne možeš da iskuliraš da ne grebeš", nastavio je Janjuš.

"Ti si bio bezobrazan prema meni bez razloga", nastavila je ona.

foto: Printscreen

"Nisam bio bez razloga i to nije razlog da me grebeš. Sledeći put ti otkidam glavu! Svaki put ćeš dobiti s*ks od mene da se smiriš, to je od smirenja", govorio je on.

"P*ši, bre, k*rac. Pop*ši mi k*rac zbog takvog obraćanja", odbrusila je Marinkovićeva.

Kurir.rs/K.Đ.