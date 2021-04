TARA I ŠA IMAJU KRIZU U VEZI: Ja sam njega štipala, a on mene GAĐAO NOŽEM! Ljubavnica sam i nosim to na LEĐIMA! (VIDEO)

Nenad Aleksić Ša i Tara Simov razgovarali su u rijaliti radio emisiji sa voditeljima i izneli detalje svog odnosa.

"Pričalo se o ljubomornim scenama i pričama i sada nam je to tema i koliko ljubomnora može loše da donese! Imamo jedno pitanje: Da li je istina da je vaš prvi poljubac bio 25. oktobra?", pitao je Bora.

"Nije, bilo je u februaru, ali na blic slučajno i nije bilo strasno njego spontano!", rekoa je Ša.

"Bio bih bolestan da užuvam da me neko udara, a došlo je do toga jer smo mi takvi jer je ona nervozni, a i omaklo joj se. Stajao sam i neka šiba, a to je najbolje nju da pitaš jer je meni glupo da pričam o tome i neću da pričam o njoj i o tome. Nije ni njoj prijatno, loše joj je zbog toga i meni se ovo nikad nije desilo odvratno mi je", rekao je reper.

foto: Printscreen

"Nenad nije razumeo pitanje i niko ne spominje dete! Ja sam ljubavnica on je preljubnik i nosim to na svojim leđima, i mi nećemo da letimo po kući kako bismo opravdali kako je to velika ljubav. Vas dvoje ste isto takvi, svađate se ali se volite. On je meni pričao kako neće da se razvede zbog mene, jer sam ja mlada i rekao je kako mogu da budem tu i da me voli, ali neće da se razvede i sada su ostale scene iste i radila sam šta i Maja radi štipala sam ga, a on je mene gađao nožem", rekla je Tara.

"Ja sam joj sinoć govorio nešto, a ona me je kulirala i išla je kod Čorbe i to je bolesno i šta ona ima da ide kod bivšeg. Ona kada je kriva, ona pokušava da prebaci na nekog drugog ili na mene, ali nikada neće da kaže izvini, sem sinoć i trebao sam ja da budem ljut a ne ona, i sinoć kada ej bila emisija ja sma je pozvao da idemo u sobu i tada sam joj rekao da je tu da bi slušala Čorbu, peckao sam je, a one me je opsovala i rekla kako bi me isprebijala", rekao je Ša.

"Da li smatrate da ljudi kada izađu iz jedne veze uđu u bolju i kako je vama?", glasilo je Miličino pitanje.

foto: Printscreen

"Ja nikada nisam imao takve veze, po meni ja se savršeno ponašam i ništa ne radim i sve što zameram imam pravo! Sve je ukazivalo na to kada smo se muvali, ona je bila jedina uporna koa nijedna i baš mi se posvetila i želela je da budemo zajedno i to mi je prijalo. Ja sam uvek zamerao te neke stvari, i kažem kada smo ušli u odnos mnogo toga se promenilo i Tara se promenila kao da, deluje mi kao da joj nije stalo!", rekao je Ša.

"Šta lupaš, bivša te jurila nožem! Ja nemam taj osećaj da me neko voli i ne patim jer nikada nisam ni znala kako to izgleda, a ja sam ušla u odnos da bih volela! Nenad je upućen u sve što me muči, a mene muče neke veće stvari napolju, konkretno porodica", rekla je Tara.

Kurir.rs/K.Đ.