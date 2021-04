IVANI SMETA I KAD SEDIM PORED DRUGE ŽENE! Kristijan se pravdao zbog poljupca sa CIMERKOM: Slobodniji sam kad se napijem! (VIDEO)

Kristijan Golubović pravdao se zbog poljubaca sa Kristinom Spalević u emsiji kod Bore Santane:

foto: Printscreen/Pink

- Dobar dan svima, Kristijane i Kristina prvo pitanje za Kristinu: Da li si Kristijana pravila ljubomornim dok si igrala sa Mišelom sinoć? - pitao je Bora.

- Ne, ja njega gledam kao brata! - rekla je Kristina.

- Ja sam jako nezgodan, i kada se napijem ja sam pokušao i Brendona da poljubim i ja sam takav slobodniji! Ja sam slobodniji sa devojkama na te konotacije, i kada mi neka kaže nemoj ja prestanem i shvatim da tema ide u pogrešnom pravcu i Ivani smeta kada sedim pored neke žene, ali ja ne mogu da mirujem i bitno je da se ne zaljubljujem i da nemam odnose, a sa Aleksandrom nisam imao odnos kao sa Kristinom, ali je to neka energija. Ja kada nekoga volim ja volim, ali kada me pipneš ja sam katastrofa i Moniku sam izbacio kao i Anju i Cveleta, ali oni sve to uzimaju k srcu, ali ako ja nekoga opiminjem šest meseci onda to je to, a oni su optužili Kristinu sada - rekao je Kristijan.

foto: Printscreen/Pink

Njima se u jednom trenutku pridružio i Branoslav Radonić Brendon.

- Jedina učesnica u Zadruzi koja ima bolje noge od Brende je Kristina,a Brenda je ogrebala Kristjana jer joj nije davao dovoljno pažnje! - rekao je Brendon.

- Neca je bio ljubomoran sinoć, da li si ti to video Brendone? - pitao je Bora.

- Moj dolazak u pab je prošao turbulentno, ali ja sam sa svima super! - rekao je Brendon.

foto: Printscreen/Pink

- Brendone, ko ti je bliži srcu, Kristijan ili Janjuš?

- Naljutio sam se na Janjuša, Kristijan naravno a njega je Brenda tešila a on je navikao na Brendona i zatrčao se na mene kao pijana žirafa - rekao je Brendon.

- Kristijane, koja je bila najzaljubljenija u tebe? - pitao je Bora-

- Aleksandra - odgovorio je Kristijan.

Kurir.rs/S.M.

