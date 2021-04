MAJA OTKRILA ŠTA SE DEŠAVALO U NOĆI KADA JE JOVICA IMAO SAOBRAĆAJKU: Izveli su me iz ZADRUGE, dobila sam informacije od A do Š!

Maja Marković jedna je od najzapaženijih rijaliti učesnica aktuelne sezone "Zadruge". Po izlasku iz rijalitija ona je otkrila šta se sve dešavalo kobne noći, kada je njen tadašnji verenik, Jovica Putniković doživeo saobraćajnu nezgodu:

foto: ATA Images

- Mene je produkcija izvela, sećam se tačno te noći, otišli smo do Urgentnog, pokušala sam da uđem nekako, pošto sam ja tu i radila - započela je Markovićeva i nastavila:

foto: ATA Images

- Nisu uspeli da me puste, nisu mogli, hteli, verovatno je i bilo zabranjeno, jer je tad bila korona, to je šok soba, tu ne sme da se ulazi bilo kako, bila je potrebna oprema, maska i ostalo. Dobila sam informacije od A do Š, sve su mi rekli, koje je stanje, koje su povrede. Tad, u tom trenutku, bila bih uz njega - rekla je Maja.

foto: Printscreen/Red Tv

