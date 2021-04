TARA PROGOVORILA O ŠAMARANJU ŠA! Otkrila kako se osećala kada je nasrnula na dečka: Ne smem mojima i njegovima da IZAĐEM NA OČI!

Tara Simov je ustala za crnim stolom i progovorila o šamaranju Nenada Aleksića Ša. Priuznala kako se osećala kad je nasrnula na dečka.

- Juče si dokazala da voliš Ša, kada posle silnih šamara si ga izgrlila i izljubila, zašto se ne opustiš, kada vidiš da te voli?

- Sada da vratim vreme, ne bih radila neke stvari, ali imam problem sa besom i ne umem da se iskontrolišem, uvek se desi da štetim sebi ili da radim to osobama koje volim. Ja sam sedam minuta nakon toga, srce mi se pocepalo što sam sebi dozvolila da udarim osobu koju volim, ja sam bila u šoku šta sam uradila, iste sekunde. Ja sam iskalila bes u tom trenutku, posle 15 sekunde su mi krenule suze! Ja mislim da ne mogu ni mojima, ni njegovima na oči da izađem - izjavila je Tara.

- Svejedno bežite u Grčku, prodajete sve i idite u Gršku - našalio se voditelj.

- On mene sada zeza, kao da jedini može da me iznervira, ja sam mu rekla da ne može, da me više Dragana, Đole izbace iz takta, ja mrzim njegovo zvocanje, dešava se da pričamo o nekim stvarima, ali da ga pitam šta je pričao. Ja asm mu rekla da mu fali i ona kosica, pa da se raspadnem, ovako mi izgleda starije, onako je izgledao kao mali, tužni dečak. Ja sam se pokidala živa, sve se to izbrisalo i to što je zvocao i to što sam ljuta, stomak mi se kidao - izjavila je Simova.

- Ja sam malopre u sobi rekao da ono što je malopre rekla kako je on odgovorio na ono sa Tomovićem, Tara je nerazumno odgovorila, ali je odgovorila kako se oseća. Ja nemam fetiše da me neko šamare, njihova emocija je nenormalna, oni se tuku, pa se vole. On je bio u pravu, ali to govori o količini njene emocije - izjavio ej Đedović.

