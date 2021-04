MINA JE NAJVEĆE DNO I MULJ RIJALITIJA! ŽELI DISKVALIFIKACIJU CARA: Vrbaški zapenila i poručila da se PAKAO tek sprema! (VIDEO)

Minu Vrbaški ispitivali su kako je nije sramota da crta tri šestice Filipu Caru i zbog čega se tako ponaša prema njemu.

"On može da vređa porodice, maloletno dete, da otkopava grobove, a ja ne mogu... Eto, crtaću!", rekla je Mina.

"Ja nisam pominjao baku otkad je preminula, da stavimo tačku na to otkopavanje grobova. Uvek je prva potencirala i psovala mi porodicu, svi znaju šta ona izaziva kod muškaraca kada je zaljubljena. Ona te šestice crta sebi, ne meni. Samo obnavlja te svoje traume", rekao je Car.

"Milane, ono je katastrofa, krv, šestice, kosa, od izolacije su napravili satanistički obred, to je klasična provokacija. Mina pokušava da ga diskvalifikuje na sve moguće načine, ona je zla i spremna je na sve", komentarisala je i Miljana.

"Ti si bolesna, šišaš se, kradeš stvari, kleptomanka si i nemaš prava nikome ništa da pričaš", besnela je Mina.

"Jeste, sve sam, ali nisam ku*va za 20 dinara. Svi znaju ko je ona i na šta je sve spremna. Mina je ološ, najveće dno i mulj rijalitija, sama je rekla čime se bavila. Namerno ga provocira na sve moguće načine, ono što mu je govorila, niko se ne bi suzdržao", objašnjavala je Miljana.

"Našao sam svoje stvari kod nje. Nisam ni skontala šta je crtala, samo sam izašao iz izolacije, sve je to na njenu sramotu. Ja sam kriv što sam bio upozoren, nisam trebao biti sa takvom devojkom", nastavljao je Car.

"Ja to nisam nosila, to su one stvari koje si mi dao za spavanje", branila se Mina.

