PUŠTEN KLIP KRISTINE I KRISTIJANA! Zadrugarke napale pevačicu da se NUDI GOLUBOVIĆU: Misica se osvetila cimerki, pa joj ZAPRETILA!

U Beloj kući je pušten klip na kom su Kristina Spalević i Kristijan Golubović u pabu, kada joj je on nameštao krevet. Kristina je komentarisala i Kristijanove gaće, a Jovana Ljubisavljević je ustala da je prokomentariše.

- Devojka u šortsu, ovoliko se vidi zadnjica, treba da je bude sramota pored oženjenog čoveka. Sramota, za 97. godište. Kristijanov sin je stariji od nje, rekao je Zadrugar.

- Ljuta si jer sam primetila da si pomazila Anđela.

- Sramota kakav se primer šalje današnjoj deci. Ovo je trćenje... Ali Kristijan ima biser kod kuće, tako da si ti sprdnjica.

- Ova poza, trćenje, komentariše gaće oženjenog čoveka - ustala je Anja Todorović.

- I ti si mahala guzicom ispred tog istog čoveka - skočila je Kristina.

Misica je nastavila da dobacuje Kristini, a ona joj je uzvratila, pa je misica i poručila Kristini da ako bude krenula da je komentariše, biće žrtva svih rijalitija, a ne samo "Zadruge 4".

- Ja sam bila u šortsu za spavanje - pravdala se Anja.

- Ja sam vas sve video, nisam pravio s*ksualne konotacije jer imaš dečka, a ona je slobodna - istakao je Kristijan.

- Ovo je ružno, nameće se oženjenom čoveku - nastavila je Todorovićeva.

- Da nije Kristijan u pitanju, bilo bi skroz drugačije - istakla je Spalevićeva.

- Mislim da Kristijan zna šta njegova Ivana misli, ali mislim da on misli da je sa njene strane još uvek bezopasno, ali ona je opasno zagrizla mamac. Imam jedno pitanje od "Pretresa" za "Igru istine". Čula sam šta je rekla, pa da vidim o čemu se tu radi. Ovo nije ni šala, ni igra, ni zezancija. Ili je crno ili belo. Sa njegove strane je sve jasno, ali on je takav lik, za njega se lepe i muškarci, drži pažnju, a kamoli žene. Prija mu njena energija. Pitanje je kada će to prestati, preći granicu - ustala je Matora.

- Meni je baka rekla da kada tri puta zasmeješ ženu, četvrti put je odvedeš pred oltar, neće da te odbije. A ona se smeje ceo dan - dodao je Kristijan.

- Kristina je malopre aludirala na to da niko Kristijanu ne sme da kaže Kristijanu zašto je on u gaćama pred njom, da bi bilo drugačije da je neko drugi u pitanju. Ali on je stalno u gaćama, to mu je najnormalnije - dodao je Cvele.

- Meni je ovo strašno, ja sam Kikiju rekao odmah da ovo njegovoj ženi sigurno ovo smeta. Kristini svakako ovo ne treba, hoće da se bavi pevanjem... Neće ti sigurno prijati, treba da budeš sutra majka, pevačica... Moram da ispričam nešto, ja ulazim u šank, Kristijan baca foru i hvata se za gaće, pitao sam ga da li ima vitamin, on kaže ima K2 i uhvati se za gaće. Kaže imam vitamin K, a Kristina mi kaže da ne skidam pogled sa Kristijana, a ja joj rekao da ona ne skida pogled, ona je izgorela - ustao je Neca.

Kurir.rs/M.M.

