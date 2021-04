DIVLJAO PO DVORIŠTU ZEMUNSKE VILE! Darko Vlajić pobesneo, GURNUO cimerku i otišao: Žene nisu mogle da ga SPREČE!

Otkako se Viktorija Vorontsova vratila u vilu "Parova", odnos poznate Ruskinje sa rijaliti-cimerom Darkom Vlajiće ide od ljubavi do mržnje.

Dvoje stanovnika luksuzne zemunske vile upali su u novi sukob u dvorištu rijaliti-zdanja.

- Pričao si mi gadosti i vređao me i još me sprdao pred kamerama "a voli me" osećala sam se kao kučence tvoje - besno je rekla Viktorija.

U sukob su se uključile Dragana i Aleksandra koje su stale na Ruskinjinu stranu.

U jednom trenu Jakšićeva je pokušala da spreči podivljalog Vlajića, koji ju je odgurnuo, a zatim prosuo čašu pića.

- Vidiš koliko je ljubomoran - konstatovala je Aleksandra kada je Darko izleteo iz kadra.

