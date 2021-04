MINA JE ZLA I NE BIRA SREDSTVA! Vrbaški i Car nominovani za izbacivanje, a Miljana Kulić DALA SVOJ BRUTALNI SUD! (VIDEO)

Mina Vrbaški i Filip Car nominovani su za izbacivanje, a prva je komentarisala Miljana Kulić.

Naime, ona kaže da je Filip katastrofa u odnosima, a da je prema njoj dobar.

"Filip je u odnosima katastrofa, kako sa Aleks, tako i sa Minom. Prema meni je fantastičan, uvek mi izađe u susret, imamo odličnu komunikaciju, ali mi se ne sviđa kakav je u vezama. Vređao ih je, tek sada shvatam koliko je strašno to što je pričala. I ja sam znala u odnosu da izgovorim svašta kada me izvede neko iz takta, ali ovo što Mina i Car pričaju, to je uznemirujuće, bolesno... Filip je prema meni fantastičan, uvek mi izađe u susret. Mane su mu to što je impulsivan, ne bira reči koje izgovara osabama sa kojima je bio u vezi. Naporan je. Ali on je uvek bio tu uz mene, sedeo, pričao, jedini od svih", krenula je Miljana.

foto: Printscreen

"O Mini uvek imam isto mišljenje. Jako je zla, ne bira sredstvo da dođe do cilja. Treba da se okrene i nastavi dalje, a ne da dovodi čoveka do nervnog sloma, da ga diskvalifikuje, da u sve to uvlači i Frana. Fran je pao pod njenu igru, postao isti kao i ona. Zapravo, pokazao pravo lice. Toliko je postao odvratan. Tek sada razumem Tomovića koji je pričao da je Fran mali miš, podmukao. Mina je htela da Cara diskvalifikuje kada je bio pijan. Njena zloba je evidentna. Čoveka koji je izgubio sve honorare želi da diskvalifikuje, da izađe još u dugu ili da završi u zatvoru. Shodno tome ću Minu nominovati. U svakoj sezoni nađe igračku sa kojom igra igru, a ona ispada igračka. Zna se ko su igrači. Njen bivši momak koji je bio trećeplasiran u "Zadruzi 3". Tako da ću ovu zlu, koja mi svašta priča danima od kako sam loše, a i ja sam živo biće, ona ne bira sredstvo za cilj, misli da će i mene da diskvalifikuje. Jako jeftine budalaštine u koje niko ne veruje. Poslaću nju bez razmišljanja. Šta bih još mogla da kažem, i previše sam rekla", zaključila je Kulićeva.

foto: Printscreen

"Ja moram da kažem nešto, Car je i meni vređao celokupnu porodicu, i ja njemu, posle mi se izvinio. Prišao je mojoj mami i rekao da se kaje, moja mama mu je oprostila, tako sam i ja, da mi se ne smeju gledaoci", ubacila se Miljana.

Kurir.rs/K.Đ.