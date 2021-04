DOK JE IVANA SNIMALA LAJV SA TOMOVIĆEM, TARA I ŠA AKCIJALI U TUŠ KABINI! Reper ni ne sluti šta se dešava NAPOLJU! (VIDEO)

Tara Simov i Nenad Aleksić Ša u sitne sate prepustili su se strastima u tuš kabini dok su ostali ukućani uveliko spavali.

Oni su odlučili da se malo prepuste užitku, te su tako zajedno otišli na tuširanje. Ono nije prvi slučaj da se zajedno tuširaju, već se svakodnevno u scenario ponavlja.

Zadruga 4 - Tara i Ša u akciji pod tušem - 24.04.2021. pic.twitter.com/tz6kgTAKnM — Zadruga Official (@ZadrugaOfficial) April 24, 2021

Inače, reperova, još uvek zakonita supruga, Ivana Aleksić sinoć se prvi put obratila na Instagramu nakon što ju je prevario u rijalitiju

Naime, Ivana i Vladimir Tomović snimili su lajv u kojem su objasnili da među njima nema ničiega, već da su samo prijatelji.

foto: Printscreen/Instagram

"Meni promocija ne treba, ko me voli - voli me, nije važno. Ovo što se dešava kada je Ivana u pitanju, to je užas. Hajka se podigla zbog par lepih reči koje sam rekao. Sad ću da uključim Ivanu. Ivana ne zaslužuje ovo što se dešava. Ivanu poznajem 10 godina, preko Vladana", počeo je Tomović.

"Nudili su mi, u pitanju su bile zaista velike cifre. I hvala im na tome, ali to nije moj svet. Meni je i ovo sada neprijatno. Ja ne bih volela da budem na televiziji, naš prijateljski odnos ne bi bio problem da si ti žensko. Ja sam isto tako pozdravljala tetka Nadicu. Ja želim da imam nekog ko će stati iza mene, pokazao si da si dobar čovek i prijatelj, ja takve ljude želim u životu", dodala je Ivana i istakla da se nada da će reper što pre biti njen bivši suprug.

foto: Printscreen/Instagram

Kurir.rs/I.B.

Bonus video:

00:47 NADAM SE DA ĆE USKORO BITI BIVŠI MUŽ! IVANA ALEKSIĆ SE UKLJUČILA LAJV SA TOMOVIĆEM: Otkrili su sve detalje njihovog ODNOSA! (FOTO)