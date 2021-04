RIALDA KARAHASANOVIĆ SE OSVRNULA NA GUBITAK ZARAD GLUPOSTI: Imala sam puno glupih odluka! Spomenula i Tomovića! (VIDEO)

Rialda Karahasanović je imala reč u izboru najgluplje osobe u Zadruzi, pa je počela svoje izlaganje opisivanjem svoje prošlosti i nekih glupih postupaka.

- Desio se preokret da sam došla ovde. Mogla sam da odem u bilo kojem momentu, i da budem zadovoljna. Ja sam imala puno glupih odluka, neko je spomenuo druženje sa Vladimirom. Kada se setim svojih izjava tad, stvarno me je blam. Mogu da navedem i svoje bliske osobe, Sandra koja je dopustila ljudima da joj bdiju nad glavom, ali sad je dobra. Prvi na mojoj listi je Filip Car, narušio si svoju psihu ovde, ulazio si u neke nepotrebne konflikte, izgubio si novac. Mogu da nabrojim i Taru, spavanje, fizički kontakti,... - govorila je Rialda.

foto: Printscreen/Zadruga

- Nekad moramo da se žrtvujemo zarad našeg cilja, pa kad uđemo na bankovni račun, da se sve to isplatilo. Druga osoba je Paula. Ti si za mene neko ko od prvog dana ima veliku količinu harizme, energije, talenat. To si sve stavila nekako na kocku zbog glupih izbora. Dopustila si da prolaziš kroz priče, kroz oženjenog čoveka, sa Vladimirom, cela tvoja pojava je svetska, i onda sebe ubaciš u neko malograđanstvo, u koš u koji ti ne pripadaš. Treća osoba je Sanja. Sve to što je povuklo, šta je neko uradio, da li je Matora bila sa Monikom, ili kakav je Car, Anđelo, to ti nije trebalo. Loš je izbor ljudi koji su oko tebe. Nekad ostaješ nedorečena, jer te nekad mrzi da se objašnjavaš. Ispala si dobar čovek prema osobama koje to nisu zaslužile - nastavila je Rialda.

- Svi su ispali u mnogim situacijama glupi. Neću da dužim i pala*udim, da ne bih ispao glup. Aleks ću navesti zbog njenih postupaka. Monika se pravi glupa, ali ajde navešću i nju. Moraću i Filipa da navedem, ispao je glup i zbog gubitka honorara. To je troje ljudi, nemoj da se ljutite - rekao je Ša.

Kurir.rs/M.M.

