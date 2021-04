NIJE SE RAZVEO, A VEĆ PLANIRA SVADBU: Ivan Gavrilović prevario suprugu sa 28 godina mlađom Milijanom: Otkrio sve DETALJE VENČANJA!

Ivan Gavrilović i Milijana Bogdanović su izneli u "Parovima" sve detalje oko svadbe koju planiraju.

Pomenuta je bila svadba sa Milojkom, pa se ona nadovezala na to, a Ivan Marinković je pitao oboje kakva su bila njihova prva venčanja.

- Ja sam sa Milojkom imala oko 150 ljudi koji su bili pozvani. Sada da pitam tebe, ko će da plati našu svadbu, ali i tvoj razvod? - pitala je Milijana.

Ivan je odgovorio:

- Ja ću sve da platim. Potrudiću se da nađem salu i da sve to prođe kako treba. Milijana će praviti spisak, ja se tu neću ni pitati - dodao je Ivan.

Onda je nastao pravi smehores kada je Ivan Marinković rekao:

- Milojko će vam biti organizator venčanja - dodao je Ivan Marinković.

- Ja se zezam, ali mi danima nije prijatno. Užasno me nervira njegovo laganje i izmišljanje i to što je on tako opušten - dodala je Milijana.

