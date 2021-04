ŠA UPLAŠEN DA ĆE IVANA POTROŠITI NJEGOV NOVAC SA TOMOVIĆEM Reper se jadao zadrugarima i priznao: To nisu male PARE, ima OVLAŠĆENJE

Nenad Aleksić Ša je seo u ćošak, a cimeri su se okupili oko njega i počeli da ga teše zbog situacije u kojoj se našao, a tiču se njegove supruge Ivane.

- Šta sam sad uradio... Neko može ovako da mi uzme sve, jer ima ovlašćenje... Uzeće mi lovu svu sa računa... - kukao je Ša.

- Može? - pitao je Janjuš.

- Ima ovlašćenje. A čuo si sa kim je, kapiraš? Razumeš šta je to? Na sve to me ova (Tara) j*be ovde, razbija mi mozak. Da li ste čuli Ivu sa kim je (Ivana). Znaš sa kim je? I znate čije pare se troše. A to nisu male pare. Nije to cifra 5, 10, 15, 20, 25, 30... To je... Imam advokata, ali nisam dao punomoćje... I na sve to me Tara d*ka što pričam sa Paulom. Skandal - nastavio je reper.

Nakon što mu je Iva Grgurić na Zadrugoviziji saopštila da su njegova supruga Ivana i Vladimir Tomović dobijali lajkove na Instagramu, Nenad Alekić Ša je sve vreme govorio kako je njegova supruga loša osoba jer smatra da se nešto desilo između Tomovića i Ivane.

Dok je on to pričao, Tara Simov je pokušavala da je opravda jer smatra da je Ša nju prvi prevario.

- Ti si našao devojku, prevario je javno, a onda joj zameraš što je nastavila život - rekla je Tara.

- Nisam je prevario, ona je mene ostavila - dodao je Ša.

- Dobro formalno si je prevario - rekla je Tara.

- Ona nije smela to da uradi, postoje kodeksi i stvari koje se ne rade. Ona nije smela to da uradi - govorio je Ša.

- Pa ne verujem da su spavali, šta je ona trebala da sedi kod kuće - pričala je Tara.

- Ona to nije smela, ja nikada ne bih bio sa nekom njenom drugaricom, to je moje mišljenje, nisam ja najgori, ona ne sme da radi takve stvari. Dobiće svoje šta sleduje i videće kako će proći, ovo je nešto najgore, odvratna stvar - govorio je Ša.

