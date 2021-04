IZMIŠLJAO SI DA SAM SA TOBOM HTELA DA RADIM ONE STVARI! Miljana i Kristijan se SUOČILI, Golubović priznao: Ja sam te ISKRENO VOLEO

Kristijan Golubović prišao je Miljani Kulić, kako bi razjasnili sve među njima i kako bi eventualno nastavili svoje prijateljstvo:

foto: Printscreen/Pink

- Zašto si izmišljao da sam želela se*s sa tobom i da radimo one stvari? Odbio si me i udaljio od sebe svojim lažima i izmišljotinama. Izdao si me! - prebacivala mu je Miljana.

foto: Printscreen/Pink

- Imam prava, jer sam ja tebe iskreno voleo - priznao je Kristijan.

- I ja sam tebe iskreno volela, ali vidim da su ovde ljudi spremni na sve - nastavljala je Miljana.

foto: Printscreen/Pink

- Devojko, spavala si sa mnom u pabu... - govorio je Golubović.

U njihovu rapravu umešao se i Stefan Karić, pa izazvao novu svađu:

foto: Printscreen/Pink

- Ti si cinkaroš! - vikala je Kulićeva.

Kurir.rs/S.M.

BONUS VIDEO:

00:09 SEKA ALEKSIĆ O SVOJOJ NOVOJ PESMI: Namenjena je mom suprugu i zbog toga mi je jako važna, nosi JAKU poruku!