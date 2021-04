MAJA JE KRIVA ZA SVE! Janjuš se SUPROTSTAVIO Caru, a onda ušao u konflikt sa Matorom! OPŠTI HAOS (vIDEO)

U Beloj kući tokom "Ptretresa nedelje" jedna od glavnih tema bila je podela budžeta.

- Matora, Filip Car je danas podelio budžete i rekao da ima poštovanje prema tebi, da li je moguće da je tebi dao srednji budžet? - upitao je voditelj.

- Mi nemamo nikakvu komunikaciju, ja sam bila u šoku! Zaista nemamo komunikaciju, očekivala sam mali budžet, ja bih njemu dala mali budžet. On je meni rekao da je stvarno tako osetio da je pogrešio. Ja sve ono što je Filip rekao, rekla bih meni, ali bih dala 2000 dinara - izjavila je Matora.

foto: Pritnscreen

- Ja nisam radio to zbog Matore ili osvete, ja sam to radio zato što mi se to radilo! Nemoj samo o mom i Natašinom prijateljstvu, bio sam prema Nataši najbolji - rekao je Car.

- Ja ne razumem, on mi je psovao oca i malu decu! - ubacila se Nataša.

- Mnogo krivim putem je krenulo u početku, što se tiče Žane. Ja sam inače čovek koji oprašta brzo! - rekao je Filip.

- Da, jesam izljubomorisala, čak sam i sa njom dolazila u konflikt - potvrdila je Matora.

foto: Printscreen

- Čorbi si dao srednji budžet, da li je moguće? Kad ceo svet zna kakvo mišljenje imaš o njemu, kako onda Sandra nije u pravu kada kaže da je to kupovina mira? - upitao je Milan.

- Kada sve zajedno sklopim, za osobu kakva je Matora mi je žao, jer nismo uspostavili prijateljski odnos. Maja je radila stvari koje su bile nenormalne! Ja sam se ogrešio, nisam trebao prijatelju tako pristupiti, ali sa tom rečenicom njemu, hteo sam da mu otvorim neke oči, u mojoj glavi je bilo nešto drugo - rekao je Car.

- Ja sam ovde sve u pravu! Ti nisi kriv samo zbog mene, ona je kriva za sve druge stvari, ti si kriv za mene. Neko bi rekao ,,Koga bi ti kres*o budalo jedna?" - odbrusio je Janjušević.

- Milane, da je hteo, bez obzira na to koliko sam ja tvrdila, jesam bila besna, ako želiš takav kontakt, ne radiš to! Nisi se meni svetio, možda si se svetio Sanji i terao inat, ali isto smatram, da nisi hteo da budemo bliski, ali smo mogli - ubacila se Jovana.

- Tako je sa moje strane! Ja nemam potrebu da kupujem mir... Ja sam rekao da mene Dragana Mitrović iritira! I za puno devojaka u ovoj kući, super turbo moralna i za svoje godine mnogo dobro izgledaš, ali meni ne odgovaraš za neke stvari, jednostavno - nastavio je da se pravda Filip.

Kurir.rs/I.B.

Bonus video:

