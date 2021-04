SKANDAL! TARA I ŠA IZVREĐALI IVANU, IVU I TOMOVIĆA Reper nazvao suprugu PRELJUBNICOM: Poručio joj da se ne igra sa njegovim novcem

Nakon što je Stefan Karić završio izlaganje o Ivi Grgurić, voditelj podigao je Nenada Aleksića Ša koji je nazvao suprugu preljubnicom.[

- Ša, ti se uznemirio zbog Ivinih komentara i toga što se Katarina spustila - prokomentarisao je Milan.

- Samo sam uverio sebe u nešto, dala mi je odgovor na pitanje vezano za suprugu i Tomovića. Ja sam verovao u nešto, eto, bio sam šest i po godina sa osobom koju ne poznajem uopšte. Stojim iza toga da se nešto mnogo ne razlikujemo, mogu da kažem to. Osoba koja je i dalje u braku radi stvari koje sam ja uradio. Nijedne sekunde mi nije žao što sam stupio u odnos sa Tarom. Neko je dokazao da nije ništa bolji od mene. A što se Ive tiče, uvredilo me je to što me osoba koja me ne poznaje tako komentariše - pričao je Ša.

- Ja ne znam, Iva i ja smo izgladile odnos, bile korektne, kada mi je bila ovde slava, poslala mi je čestitku: "Pecaljko, srećna ti slava, sve najbolje, čuvaj se, pozdrav od Ive i Filipa". Ostala mi je micelarna voda koju mi je poklonila prošle godine, ja se šalila hvala Bogu što je to, nikad je nisam uvredila ove sezone. A ona je dala sebi za pravo da me komentariše i upoređuje se sa mnom. Ja sam stupila u odnos sa osobom koja je ostavljena - ustala je Tara.

- Bivša supruga da kažem. Ja bih se sad razveo, sad, želim advokata- dodao je reper.

- Da kažem za Ivu, devojka je ustala pred nama, predstavila svoj život kao tužnu priču, devojka koja ge gurala s*si čoveku od 70 godina, koji je oženjen, vozila auto njegove supruge, tukla njegovu ćerku, vodila sve te neke bitke, rekla da je živela u stanu od 300.000 evra, da joj je davao dnevnice, da je živela tako da bi punila frižider majci... Plakala, kukumakala... Da nije bilo Đedovića i mene i ostalih koji smo joj j*bali majku, ne bi pobedila. Ona mene vređala, karma je k*čku, nemam d*pe, Tomović i Ivana imaju više lajkova... Tomović živi za lajkove, ja ne živim. Tomović je i prošle godine stupio u kontakt sa Edovom suprugom. Katarina je spustila stolicu zbog moje nekulture. Ne znam šta očekuju ljudi da odgovorim kada me vređa raspala k*rvetina... Što se tiče Ive, ne kajem se, još ružnije bih joj se obratila. Dodala sam u "Premijeri" ono što je zafalilo. Pozdrav za raspalu k*rvetinu - nastavila je Simova.

- Ja da dodam. Ivana se ne razlikuje od mene, isti smo. Evo, obraća se javnosti, a to smo se dogovorili da ne. Sad imam totalno drugačiju sliku o njoj, konačno smo se upoznali. Drago mi je što nisam sa takvom osobom. Sa mojim novcem se niko ne igra. Znam kakav je on. Sa tuđim novcem se ne igra niko. Ja sam krvavo zaradio taj novac - pričao je Ša.

- Tomović nema leba da jede. On je čovek koji čisti seno, nosi granule za pse da bi zaradio nešto, sigurno pokušava da se vrati na svaki način ovde - dodala je Tara.

- Tomović je pošten čovek, koji zarađuje svoj dinar, ružno je što Tara ovo kaže - ustao je Golubović.

- Ja sam poznavao tu osobu (Ivanu), sada ne. Imam pravo da sumnjam u to kada ima moje ovlašćenje, ne znam ko je ta osoba, ne poznajem je. To je osoba koju stvarno ne poznajem. Najiskrenije je poznajem... Hoću sa bankom i advokatom da vidim sve. Sa mojim novcem niko nema pravo da se igra - govorio je Ša.

- Žena ima pravo da radi šta hoće, dao si joj ovlašćenje - istakla je Miljana.

- I ona je udata žena, isto preljubnica, nije ništa bolja od mene - nastavio je reper.

