JANJUŠ RASKINUO SA MAJOM ZBOG JEDNE REČENICE, A ONA ZAPENILA: Nikada te neću ostaviti na miru, popeću ti se na GLAVU! (VIDEO)

Maja Marinković i Marko Janjušević Janjuš posvađali su se za vreme sastanka.

Janjuš je sve vreme Maji govorio da ne može sa njom više, dok mu se ona smejala u lice i nije verovala da će se zaista premestiti u drugi krevet, daleko od nje.

foto: Printscreen

"Molim te ostavi me, ne mogu da te slušam više, muka mi je od tebe i tvojih laži", rekao je Janjuš

foto: Printscreen

"Ja ću ti se popeti na glavu, ja mogu da radim šta ja hoću", dodala je Maja.

"Ti meni u krevetu govoriš da ti služim samo za to, pa mi posle prebacuješ i ja ispadam najgori. Nisi ti to rekla u sprdnji, rekla si mi isto 50 puta, ja ne lažem", pričao je Janjuš, a Marinkovićeva vikala da se šali.

"Želim da pređem u svoj krevet i to je to. Nećeš da se penješ na mene jer ću da te bacim, želim da me ostaviš na miru", zaključio je bivši košarkaš.

"Nikada te neću ostaviti na miru", istakla je Maja.

Kurir.rs/K.Đ.