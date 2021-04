ON JE VRHUNSKI MANIPULATOR, NAŠAO ŽENU KOJOJ MOŽE DA UĐE U MOZAK Ša opleo po Ivani i Tomoviću, opet strahuje da mu ne potroše PARE

Nenad Aleksić Ša isprozivao je još uvek zakontiu suprugu Ivanu Aleksić i Vladimira Tomovića.

Naime, on smatra da mu Ivana tera inat sa Vladimirom Tomovićem nakon što je čuo da su se zajedno uključili u lajvu na Instagramu.

foto: Printscreen

- Neću da vređam, ali Tomović je čovek željan dokazivanja. Postoje ljudi koji u mladosti nisu mogli da se iskažu. On je putem rijalitija posto prepoznatljiv. Neostvareni ljudi, koji uđu u rijaliti. On je željan toga. On je čovek koji mora sam sebe da hvali, nakačio se na priču koja je aktuelna. Vrhunski manipulator, našao ženu kojoj je mogao da uđe u mozak. Rešio svoje probleme, samo nemoj finansijski da rešava probleme preko mene. To je koristoljublje i manipulacija. Neka ode ta lova i u humanitarne svrhe, samo ne tom čoveku - govorio je Ša.

Kurir.rs/I.B.

