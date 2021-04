IMALI SMO BOLESTAN ODNOS, TERALA SAM INAT SA DRUGIMA: Miljana Kulić setila se Zole, pa priznala šta mu je RADILA! (VIDEO)

Miljana Kulić prvi put je priznala da je svojevremeno terala inat Lazaru Čoliću Zoli.

Kulićeva je dodala da je ponižavala sebe zbog svog inata.

foto: Pritnscreen

"Ja sam ovde terala inat, ponižavala sebe. Išla do ljudi, samo da vidim kako će on (Zola) da reaguje. Ali to se radi samo u ljubavima u kojima si nesiguran, kada ne znaš da li te osoba voli. Desilo mi se u ovoj i prethodnoj sezoni. Kad inat dođe po svoje, ljubav je kofere odavno spakovala. To je greška, svi znaju da smo imali bolestan odnos. Kakva je veza bila, takvo je bilo i moje ponašanje, u drugim vezama nisam imala tu potrebu, imala sam zdrave veze i odnose", govorila je Miljana.

Kurir.rs/K.Đ.