ŽELIM ŠTO PRE DA SE RAZVEDEM OD TE OSOBE: ŠA osuo paljbu po IVANI zbog VLADIMIRA: Pokazala je svoje pravo lice! (VIDEO)

Zadrugari su se ponovo osvrnuli na temu Nenada Aleksića Ša i njegov problem sa suprugom Ivanom.

foto: Printscreen/Pink

- Ja sam ovde u par situacija video, npr. spominjali ste Maju i Janjuša. Ja sam rekao Maji da će najbolji inat Janjušu da tera tako što će da se udalji od Čorbe i bude sama. Da mu tera čežnju. Da mu dokaže da je vredna i da se kaje što ju je izgubio. Ipak, od pamtiveka je imalo veću težinu ono što rade žene. Mi ovde u kući teramo inat. Da imam jedan evro za svaki put kad sam čuo reč inat ovde, vratili bi mi se svi honorari. Inat je jako specifičan ovde. Meni bi npr bilo žao što sam izgubio Aleksandru kad se ponašala lepo, a ne kad je terala inat - istakao je Car.

foto: Printscreen/Pink

- Inat je samo izgovor. Mnoge druge stvari ljudi koriste ovde kao izgovor, a samo pokazuju svoju prirodu. G*vno je g*vno, a dobar čovek dobar čovek. Sad smo čuli ovde jednu teoriju. Nekoga smo ovde zavlačili što neko plače, a ja sam tad pričao: "Odakle znate da plače, možda se j*be". To je rađeno sve zarad javnosti, zarad javnosti bi ljudi ovde i g*vno pojeli... Gospodo, mi smo ljudi na koje su vas roditelji upozoravali. Čuo sam za taj lajv Ivane i Tomovića. Znači, što se toga tiče. Ša je napravio katastrofu od svog života i sebe. Time je nekome tamo nešto uradio, ali to ne može da bude izgovor da ona njemu nešto uradi. Ali nama ovde odgovara zbog obračuna sa njim da ga napadamo - pričao je Đedović.

- Možda je Vladimir izmanipulisao Ivanom, da bi Ša pokazao Nenadovo drugo lice, da su napravili priču kao da se muvaju, da bi se on pokazao - ustaoa je Stefan Karić.

- A možda je ovo vrhunski čin ljubavi prema Ša, možda je htela da ga opere. Sad ga je sigurno oprala. Još pare da mu potroši, bio bi žrtva. Ne vidim ništa sporno da uđe ovde sa Vladimirom, to bi bilo top - istakao je Ša.

foto: Printscreen/Pink

- Pravi inat bi uterala da je ustala, našminkala se i napravila sliku sama. Tako bi bila gospođetina - dodala je Sandra Rešić.

- A ovako je... Trebalo je samo "seen" na poruku njegovu, nema odgovora, nema ništa - istakao je Ša.

foto: Printscreen/Instagram

- I tebi, Ša, ovo nije problem? - pitao je voditelj.

- Pokazala je svoje pravo lice, na istom smo sad. Nije mi krivo, ako su hteli da me ponize, najiskrenije vam kažem, boli me k*rac. Uopšte me ne boli. Ako radi to, svako se inati samo sebi. Meni ovo ništa ne šteti, ništa me ne remeti. Samo mi je olakšala sve ovo. Nisam se ranije kajao, tek sad neću da se kajem! Želim da se što pre razvedem od te osobe i što pre da završim tu priču - poručio je Ša.

Kurir.rs/S.M.

