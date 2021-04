ZADRUGA JE GORA OD ZATVORA, TAMO IMAŠ VIŠE PRAVA! Kristijan ŠOKIRAO izjavom u emisiji, a onda otrio zašto mu RIJALITI teže pada!

Kristijan Golubović i Paula Hublin gostovali su zajedno u emisiji gde su se dotakli teme o zatvoru.

S obzirom da je Kristijan godinama bio iza rešetaka, on svojim cimerima iz Bele kuće neretko prepričava svoja iskustva.

Paula je sada dobila pitanje da li bi radije pristala da bude zakopana živa ili u zatvoru, na šta je ona odgovorila:

- U zatvoru. Biti zakopan živ mi je najgore nešto - rekla je Paula, na šta se Kristijan nadovezao:

- Ja tehnički da kažem da je Zadruga gora od zatvora. Prvo, imaš više prava. Svaki dan telefon, svaka tri meseca hoklica... Ovde ne možeš.Već me je pitala kakvi su zatvori. Ne znam kako je za Hrvatsku, ali sam joj objasnio kako je kod nas. Sve u detalje me je ispitala, kao da se priprema za zatvor - dodao je Golubović u emisiji "Amidži šou" i istakao da bi on ipak bio godinu dana u Zadruzi nego u zatvoru.

