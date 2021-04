VUK MOB POSLAO TAJNU PORUKU TARI: Ša doživeo POMRAČENJE, urlao na ljubavnicu pa pljunuo na REPERA! (VIDEO)

Tara Simov rekla je svom dečku Nenadu Aleksiću Ša šta joj je Vuk Mob rekao, što je njega potpuno iznerviralo i razbesnelo, te je počeo da psuje i pljuje po kolegi.

- Đedović mi je rekao da mi je Vuk rekao "Spasi se" - rekla je Tara.

- Šta to znači? Slušaj Vuka, j*bem ga u usta smrdljiva! Šta on ima tebi da priča za mene?! Šta to treba da znači da sam loš lik? - urlao je Ša besno.

- Ja sam ga pitala da li je to zbog mene ili inače! Nemoj da ga psuješ! - rekla je Tara.

- J*bem ga u usta! A ti to tvom dečku koji te voliš, govoriš! To je tvoj bivši dečko! - odbrusio je reper.

kurir.rs