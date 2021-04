STIGLA GA JE KAZNA ZBOG JAVNE PRELJUBE! ŠA DOBIO PAPIRE ZA RAZVOD! Svi zanemeli, a njegova reakcija je IZNENADILA MNOGE! VIDEO

Tokom jutra u Belu kuću je stiglo pismo za Nenada Aleksića, a tiče se njegovog razvoda od još uvek zakonite supruge Ivane Aleksić, koju je javno prevario sa Tarom Simov.

Nenad je na glas pročitao ceo pravilnik o sporazumnom razvodu, a onda su usledila pitanja zadrugara!

- Kako se osećaš? - pitala je Sandra.

- Top, top! - odgovorio je reper.

Brat Nenada Aleksića Ša, Predrag, je nedavno otkrio šta se dešava napolju.

- Želim da potvrdim da Ivana hoće da se razvede, to je njihova stvar. Ja se u to ne mešam, to će oni rešiti kad izađe. I da zna, šta god da se desilo tamo, mora da izdrži, da bude jak, a mi ćemo uvek biti uz njega kao njegova porodica, da mu pomognemo da sve to prebrodi - poručio je Nenadov brat Predrag za Pink.rs.

Kurir.rs/M.M.

