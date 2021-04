ISPOVEST MINE VRBAŠKI KROZ SUZE: Previše lošeg mi se desilo! Iznela šta joj stoji na duši, a videla je DVOJE CIMERA KAKO SE LJUBE!

Mina Vrbaški imala je ispovest pred Drvetom mudrosti, a sve vreme je plakala.

Vrbaški je istakla da nije raspoložena za razgovor.

"Imam ja neke svoje stvari koje me muče u glavi, ali neću o tome da pričam. Iskreno Filip me ne zanima, i jedva čekam da idem kući jer ne mogu više. Previše loših stvari mi se desilo i ja sam napravila, i mama mi nedostaje i baš mi je teško. Mama i Boris mi fale", rekla je Mina kroz suze.

"Boli me sve zbog Filipa, mene vređa kada mi kažu da ga volim a ja znam da to nije istina i ne želim da kupujem mir i da budem aktivna ovde. Muka mi je više od svega!", rekla je.

foto: Printscreen

"Ne znam, on i Paula su ista dva foliranta sve radi zbog naroda, i meni priča jedno, a radi drugo! Neću da se nerviram, neka radi ko šta hoće. Ja ne znam ni kakva su mi osećanja prema Franu, bilo je lešpo i pokušala sam da se borim i da pustim da me neko voli, da budem dobra, ali ne mogu sa tim da se nosim i on stalno gleda u nju i prati njene korake! Prema Filipu ništa ne osećam, samo se malo zanesem i uđem u dublji razgovor sa njim, a oni neka komentarišu da imam neke emocije. Nemam ih, samo kupujem mir sa njim jer ako znam da ako mu drsko odgovorim, on će mene opet da napada, a i sinoć je bilo tako i na kraju sam ga oterala od sebe i ne možemo da pričamo normalno niti on mene zanima u životu", ističe ona.

Mina je odala i da je videla Kristijana Golubovića i Kristinu Spalević kako se ljube.

foto: Printscreen

"Videla sam kako se Kristijan i Kristine ljube, i Čorba i ja smo im rekli šta smo imali, a ona je izabrala da bude pored njega u pabu, a sinoć je bio pijan i ona to iskorišćava i ušla je da pravi priču kao Stanija, ali uspela je! Ja sam mu rekla šta mislim i ne želim da završi kao Ša i Tara jer ima ono blago kući! Mislim da će to danas da se završi, jer će Čorba da utiče i da sam ja kao njih dvoje ja bih Kristinu izbacila iz paba jer nema dobre namere, pa neka se snalazi kada je izbaci i da vidimo koliko bi bila bitna za rijaliti. Nema tu emocija, nego se sinoć napio i muškarci su to jer ga je alkohol pojeo, ali mislim i da ga je sramota, ali možda nije ni svestan", rekla je Mina.

Kurir.rs/K.Đ.