SVAĐA MAJKE I ĆERKE U RIJALITIJU ZATRESLA VILU! Izabela izgorela od besa, Slađi SASULA SVE U LICE!

Izabela Alijoski pred svima je ušla u verbalni okršaj sa majkom Slađanom Petrović.

foto: Printscreen

- Drago mi je mama što misliš da je dobra kada oprašta prevaru. Nadam se da ćeš me podržati kada ja tako nešto uradim. Uvek si imala komentar na moje momke i na moje veze, a ovo što si za Kaću rekla ti je dobro. Imam pravo da ti kažem to. Ako dođem kod tebe takva, prevarena baš ću da vidim šta ćeš mi tada reći. Ja to ne mogu da shvatim. Ti si živela 23 godine sa mojim ocem, niko tu nije varao, pa niste zajedno, a volite se - rekla je Izablela koja je gorela od besa.

foto: Printscreen

Iako je Slađa na sve načine pokušavala da dođe do reči, Izabela joj nije dozvoljavala, te je nastavila po svom. U jednom momentu Slađa je uspela da dobaci smo jedan mali komentar:

- Samo ti nastavi da pričaš tako o meni - dodala je Slađa.

foto: Printscreen

