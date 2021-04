TARA MI JE SLALA MILION PORUKA, VEZA SA ŠA JE KATASTROFALNA! Dragojević opleo po Simovoj i reperu, pa u sve umešao i Draganu Mitar

David Dragojević se dotakao najaktuelnijih dešavanja u "Zadruzi", pa je izneo svoje mišljenje o ljubavnoj vezi Tare Simov i Nenada Aleksića Ša.

foto: Printscreen/Red Tv

- Katastrofalna veza. Branio sam Taru do jednog trenutka do nisam sam video da to ne vredi braniti, da je ona jedna nezahvalna devojka koja ne zna ni hvala da kaže. Ja joj se nisam javio napolju, ona je meni slala milion poruka, nikad joj nisam odgovorio... U suštini video sam da je loš čovek. Nisam želeo nikakav kontakt sa njom, a kamoli na kafu da odem, to su osobe kojima se ne javiš ni na ulici - rekao je bivši zadrugar.

foto: Printscreen

- Ša je totalno izgubio kompas, ne znam šta mu se desilo. On je bio takav i u drugoj sezoni, impulsivan i sam sebi najbitniji, čim mu nešto kažeš što mu nije po volji, on kreće da se breca, da napada, vređa... Tako da me ovo sve ne iznenađuje od njega, to je on - zaključuje David.

foto: Printscreen/Red Tv

- Bio je on na granici da pukne i u "Zadruzi 2". Sećam se da smo bili u Dubiozi, bio je nečiji rođendan, on je meni baš pričao za Draganu Mitar, u fazonu "priznaću večeras na igri istine", da postoje simpatije između njega i nje, i da Ivana nije došla kod Drveta, tu bi bilo nečega. Ali on ne može da istrpi pritisak, čim krene neki pritisak, on se povuče, a Tara nema nikakav pritisak, i ona je po meni uradila najgoru stvar od svih sezona - ispričao je bivši verenik Ane Korać u emisji "Pitam za druga".

foto: Printscreen/Red Tv

