GOLUBOVIĆ ZARATIO S PRIJATELJEM ZBOG KRISTINE: Čorba na stubu srama zbog komentarisanja pevačice, svi skočili na njega! (VIDEO)

Milan Janković Čorba imao je priliku da odgovori na pitanje publike, a svojim odgovorom navukao je gnev svojih cimera na sebe:

- Ko si ti da Kristini kažeš da je niko i da nema status i da je toliko ponižavaš kao ženu? - glasilo je pitanje.

- Ja možda jesam preterao sa rečnikom, ali ja sam njoj više puta rekao neke stvari, ali ne vredi. Po mom mišljenju ona nema status , jer kako je ona pričala prve nedelje, a nakon žurke sam ja dao mišljenje da ona jedno priča, a drugo radi. Ona je meni pričala da se zaljubila u mene, a onda zamerila Aleks što mi se pribrižila. Ja imam pravo da kažem šta mislim - rekao je Čorba.

- Više me ništa ne iznenađuje što se njega tiče, ja svako jutro čujem kako priča Kristijanu da me otera. Ja nisam ništa loše uradila, i uputio mi je ozbiljne pretnje. To ne može - rekla je Kristina.

- Ja sam takve pretnje rekao u Farmi, i bio sam kažnjen - rekao je Kristijan.

- Čorba hoće da ispadne veći papa od pape. On potencira priču o svemu. On je digao najveću halabuku oko Kristijana i Kristine. Ovo nije ni zaštita ni podrška. Niko ne sme Kristijanu da se skloni, samo njoj govoriti. Zamisli da se nešto desilo ti nju napadaš - komentarisao je Đedović.

- Nije fer, Mina i on se muvaju preko pića, a ode kod Teodore u krevet. To je nefer prema Teodori - govorio je Kristijan.

- Komentarisao je kao šta sam ja doprinela u pabu, a ja ovde pet nedelja, kako da doprinesem - pričala je Kristina.

- Ako su krivi, krivi su oboje, a ne samo Kristinu da komentarišu i napadaju - rekao je Mića.

- Mina to komentariše, a napada Kristinu, jer Kristijanu ne sme ništa da kaže - rekao je Milan i pitao Minu da li je grlila Kristijana.

- Pa i da jesam, ne znam, ne sećam se. Meni se ona ne sviđa. Kristijan je dolazi kod nas i priča nam kako ga žena šamara zbpg drugih - rekla je Mina.

