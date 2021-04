ŠA OTVORIO DUŠU I OTKRIO KAKO SE OSEĆA ZBOG RAZVODA! Tara ga savetovala, pa PRIZNALA: VIDEO SE BES kad je saznao za TOMOVIĆA!

Nenad Aleksić Ša odgovorio je na pitanje publike i tom prilikom otkrio kako se oseća povodom činjenice da su mu u rijaliti stigli papiri za razvod braka od Ivane Aleksić.

foto: Printscreen/Pink

- Kako si se osećao kada si dobio papire za razvod? - glasilo je pitanje.

- U prvom trenutku lagano, a posle me je puklo nešto, strah, jeza, strah od svega toga. Ne ono suočavanje sa suprugom, strah od toga... Ja kažem i Tari, ja sam u duši dete, i onda sve te ozbiljne stvari, suočavam se sa tim, to mi je šok - izjavio je Ša.

foto: Printscreen/Pink

- Ovo je situacija u kojoj se nije našao, nije rekao da mu je žao, nije se ni videlo, on je srećan čitao ono - ubacio se Đedović.

- Zbunio sam se nekako! - dodao je reper.

- Šta ti je prvo upalo u oči, novac? Kaže Tara samo to - upitao je voditelj.

foto: Printscreen/Pink

- Jeste, nije mi svejedno! To je nekako novo za mene, to što je Tara prvo pomislila, možda - potvrdio je Ša.

- Ja imam dva odgovora, imam ono Đedovićevo da je zaljubljenost i zaslepljenost, a drugo realno. Počevši od odnosa kada smo saznali za Tomovića, video se bes, sledećeg dana. Bilo je neosporno da će doći do razvoda, bilo bi sumanuto da bude sa mnom, a da bude u braku! Meni je bilo šok da je njemu bilo frapantno što su stigli papiri, a mesecima pričamo o tome - rekla je Tara.

- Kakav ti je osećaj bio danas? - upitao je Milan.

- Što se tiče razvoda, meni je svejedno da li će to da se desi danas ili sutra, ako bude sporazum, to će biti kroz par nedelja, ako ne, to će se odužiti. Ja sam mu samo rekla da ne dovodi sebe u situaciju da se ne raspravlja sa njom! Ja znam kako će on reagovati - izjavila je Tara.

Kurir.rs/S.M.

Bonus video:

00:05 NAKON PRIČA DA JE PO NJU DOLAZILA HITNA, OGLASILA SE ŽENA NENADA ŠA! Ivana zablistala na mrežama, ne skida OSMEH sa lica!