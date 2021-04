DA JE ZNALA KOLIKO JE TOMOVIĆ FINANSIJSKI STABILAN! Ermina razvezala jezik o Jovani, otkrila da je MOLILA Karića da joj pravi DETE

Nakon okršaja sa Jovanom Ljubisavljević, Ermina Pašović je nastavila da besni, pa ogovarala misicu za zadrugarima, iznoseći svoju teoriju da je misica sa Stefanom Karićem samo zbog novca.

foto: Printscreen/Zadruga

- Ona mu traži da joj napravi dete posle dva meseca. Mani me tih sponzoruša, zaljubila se u euro, shvatila gde može da uvali du*e! Počela se ubacivati samo zato što sam rekla da mislim kako nisu jedno za drugo, ali ona ne može da podnese kritiku. Sad ću tek... A ustručavala sam se, puštala je sve vreme. U nekim momentima mi je bude i žao, ali ne dozvoljava da bilo ko joj kaže bilo šta. Puštala sam je i zbog Stefana, zato sam spuštala loptu. E, sad ću stalno govoriti šta mislim. Ovo joj je treći nasrtaj. E, neće više - besnela je Ermina.

- Da je znala koliko je Vladimir finansijki stabilan i koliko on ima, ali ona to ne zna. Znaš li koliko on svega ima, imanje, znaš li koliko to vredi? Ona leti previsoko, samo to - nastavljala je Ermina.

- Ma, da, znam, a sa Anđelom je sve vreme flertovala - složila se Ana.

Kurir.rs/M.M.

BONUS VIDEO:

00:11 BAHATO DA NEMA DALJE! Ana Korać izvela PSA u ekskluzivni restoran: Za sebe BIFTEK, a njemu belo grilovano (VIDEO)