SMEĆE JEFTINO, NIKADA NE BIH IZGUBIO OBRAZ I ŽENU KOJU VOLIM: Vuk Mob BRUTALNO odgovorio na sve uvrede repera ŠA!

Reper Vuk Mob na svom Instagramu osuo paljbu po svom kolegi i bivšem cimeru Nenadu Aleksiću Ša.

- Nije neka tajna da se već dva dana od žurke kontastantno priča o meni u negativnom kontekstu u Beloj kući i verujte mi - ne dotiče me ni 1%. Ovaj jazavac, tobogan boy Ša, koji je zahtevao da se ja kaznim zbog iznošenja svog mišljenja, će kada izađe shvatiti jedno - Mene mogu kazniti nedeljnim, mesečnim, godišnjim honorarom, ali ja nikada neću izgubiti obraz, neću izdati ženu koju volim više od života i niada, ali nikada mi pare neće predstavljati prioritet u životu. I nikada ne bih pretio svojoj ženi policijom i zatvorom, da mi ne bi uzela pare sa računa. Smeće jeftino! A razlog moje agresije prema laganom je to što je on sa Tarom pravio priču između Paule i mene, da bi svoja g*vna sakrio pod tepih, misleći da to tako može. Ali, karma je čudo! - napisao je Vuk na svom Instagramu.

foto: Pritnscreen

kurir.rs

Bonus video:

00:45 NE ULAZIM U RIJALITI! Vuk Mob pobesneo pa se obratio FANOVIMA Paule i Frana: Zabole me za vaše SEKTAŠKE priče!