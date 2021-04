PAB JE IMAO DVA STUBA, ČORBU I MENE! Kristijan o njegovom UTICAJU i Mišelu: Dao je sebi za pravo da se POISTOVETI SA MNOM!

Kristijan Golubović je progovorio o svom uticaju, a onda se osvrnuo na Mišela Gvozdenovića sa kojim je imao sukob.

- Imam par pitanja, samo da vidim kome da postavim. Evo za Kristijana, dok si sanjiv, kako bi ti opisao devojku koja se ponaša kao Kristina, koje je tvoje generalno mišljenje o takvima koje se bave zauzetim muškarcima. Da li ti je ona paravan neki kroz koji se ti kriješ, da bi stvarno videli šta ti misliš o njima iz paba? - pitala je Milica.

- Za Kristinu mislim da, ako mi se približi, onda krenem na hlađenje, to je za nju pravi lek. Što se tiče paba, odmah iznosim istinu, kritiku, čak i agresiju, pogotovo kad mi nije po volji. Ja sam držao pab pod koncem, i onda je počelo vremenom, kao da se poistovete sa mnom na svim nivoima, daju za pravo sebi. Kao da smo zajedno čuvali ovce. Ono što sam ja rekao njemu, sve vreme sam pričao, nego je njega ubio kompleks što mu vi nabijate na nos - govorio je Kristijan.

- Čim Mišelu kažeš nešto što nije u skladu sa njegovim shvatanjem, onda nastaje pakao, a ja sam ga prihvatio takvog. Pab je uvek imao atmosferu, i imao dva stuba, Čorbu i mene. Mi smo njega naučili lepim stvarima, da živi, da se nasmeje, i bili smo srećni što smo uspeli. On po prirodi nije takav. I Neca i Monika su dobili po nosu, ali ta Monika mi je dolazila i grlila me nakon svega, žalila se kad joj je loše. Oni misle da je pab magacin za stvari, zato sam Moniku komplet iselio. Ako on ima karakter da ostavlja stvari, to o njemu govori, ja ne bih ni go*no držao posle svega. Ljudi nisu dorečeni, nisu odrađeni do kraja, ako nešto radiš i tvrdiš princip, pa drži ga do kraja - nastavio

- Ako ti nemaš osećaj ništa da uradiš, a treba toliko malo, evo šta je on uzeo da uradi, nešto da popravi, ali nije, on je takav. Čorba, na primer, bezbroj grešaka je napravio, ali volim što je on celi život takav, osamostali se, i plovi nekako. Isto je otišao, i dozvolili su da ostanem sam. Eto, ona je tu, imamo komunikaciju, bacamo fore, možda niste čuli njenu priču, nikad ne bih rekao da ima dvadeset tri godine. Ja mislim da je sada šezdeset pet godina stara. Ja sam imao bezbroj takvih situacija, ja sam emotivan, sažaljiv, ja živim vaše -priče. Kakva god bila ta Miljana, ali žao mi je - dodao je Kristijan.

- Kakav poljubac, vi ne kapirate. Ona se ponaša kako jeste, pogotovo kad popije, vrti guzovima, oblizuje se, kao i mnoge druge devojke. Samo što su namazanije, pa se kontrolišu i glume neki moral. Nju boli briga, zna da će biti ovde još dva meseca, i da ne može da bude plasirana nešto vau - rekao je Golubović.

Kurir.rs/M.M.

BONUS VIDEO:

00:29 DOK ČEKA DA SE VIDI SA SINOVIMA: Tanja Savić šetka po šumi, bere KOPRIVE, a onda je VRISNULA iz sveg glasa (VIDEO)