TARA SIMOV ĆE SE POJESTI KAD VIDI S KIM SEDI ŠA: Reper se jadao cimerki, a ljubavnica mu ZABRANILA da sa njom progovori REČ! VIDEO

Nenad Aleksić Ša ovo jutro prvu jutarnju kafu popio sa Anom Bulatović, na koju je Tara Simov posebno ljubomorna.

Naime, sve je počelo pre nekoliok nedelja kada su se Tara i Ša posvađali zbog Ane, zbog čega je njenu bilo strogo zabranjeno da komunicira sa njom. Ša je pričao o sukobu sa Jovanom Cvijetićem Cveletom.

foto: Printscreen

"Juče mi je bio kul dan, i samo odjednom dođe. Budaletina! Kriv je, ne može da mi se tako obraća", rekao je Ša o Cveletu.

S druge strane, Dragana Mitrović provela je dan sa Anjom Todorović, te su komentarisale sinoćnu raspravu Jovana Cvijetića Cveleta i Nenada Aleksića Ša.

"Kao rekao je Cveletu da je seljak, a on je prvi krenuo. To ti je ono... Ne znam da li se svrstava u selo ili deo, pripada Beogradu, ali svakako su njegovi tu, vređao je, a svoje ne zna odakle su potekli. Ja se zbog sebe, to što me je vređao, što je radio, njemu ide na obraz, ja sam se više potresla zbog njega, jer je tamo otišao", rekla je Anja.

Kurir.rs/K.Đ.