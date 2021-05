MILJANA KULIĆ MAKSIMALNO OCRNILA KRISTIJANA! Iskoristila njegovo odsustvo i oplela po njemu: On je spreman na SVE! (VIDEO)

Zadrugari biraju tri najperfidnija zadrugara, a Miljana Kulić je iskoristila odsustvo Kristijana Golubovića da ga maksimalno ocrni.

- Prvo bih naveo Čorbu, dobar je provokator, vrlo perfidno to sve radi. Druga osoba će biti Mina, ali ne po tim nekim stvarima kada se osveti, a treća osoba bi bila Teodora - rekao je Fran.

foto: Printscreen/Pink

- Ja bih izdvojila i sebe kao perfidnu osobu. Ipak, Kristijan mi je prva perfidna osoba, od njega ne znaš šta da očekuješ. Spreman je na sve, ali mislim da me ne mrzi, nego da mi se divi. I da sam mu isuviše draga. Druga osoba je Teodora, nikada ti ne odgovori na pitanje, ali je to za rijaliti dobro. Na trećem mestu neka bude Jovana misica, želi da bude sa Stefanom zbog pobede, uhvatila se za nekog ko je ljakse. Sa Vladimirom je znala da će biti u kokošinjcu, posle joj se Anđelo dopao, ali je znala da će je on poštovati i da to nikome neće biti interesantno - govorila je Miljana, iako Kristijan nije bio prisutan.

- Tebe nema na mapi, a ja sam se tek pojavio, a sve se vrti oko mene, sve to boli rijaliti igrače - svađao se Stefan.

- Stefane, iskompleksiran si od strane tvoje devojke. Tata te je učio da napadaš ljude - nastavljala je Miljana.

Kurir,rs/M.M.

BONUS VIDEO:

00:07 BOGDAN PRIREDIO CECI ROMANTIČNO IZNENAĐENJE! PORUČIO JOJ JAVNO: Miriše na največi HRIŠĆANSKI PRAZNIK!