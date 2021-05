VRATIO MU JE ZA KRISTINU! Kristijan zaboravio na prijateljstvo sa Čorbom, proglasio Teodoru NAJPERFIDNIJOM DEVOJKOM IKADA! (VIDEO)

Kristijan Golubović je ustao za crnim stolom kako bi izabrao najperfidnijeg zadrugara.

Naime, Golubović je zaboravio na prijateljstvo sa Čorbom, pa je za najperfidniju osobu odabrao Teodoru.

foto: Printscreen/Zadruga

- Jovana misica je najperfidnija osoba, jer mora to biti. Teodora je takođe perfidna, setimo se kako je Maji odbrusila, jednom je rečenicom otkazala svoje podizanje petkom. Rekla joj je kako je žali i da bi je zagrlila. To joj je školski primer perfidnosti. Teodora je po prirodi takva, ta perfidnost je čini drugačijom od ostalih. Mina ima pokvarenu perfidnost, time dolazi do svog cilja, naročito kada je u pitanju Car. Ona ga dovede do takvog ludila da on dva dana trči za njom i pljuje ga - rekao je Kristijan.

Kurir.rs/M.M.

