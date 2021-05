MILJANA SE SKINULA I USKOČILA U BAZEN! Kulićka se divila svojim oblinama i KILAŽI: Pokazala atribute u PROVOKATIVNOM KUPAĆEM!

Iako se sunce već uveliko "sakrilo", Miljani Kulić to nije smetalo, pa je odlučila da se brćne i zapliva u bazenu. Izabrala je jedan od svojih jednodelnih kupaćih kostima i odmah uskočila u bazen.

Sve vreme se zagledala, a bila je ponosna na sebe, s obzirom da je zadrugarka uporna u svojoj odluci da dovede liniju do savršenstva, a sada je na dobrom putu.

Koliko je odlučna u tome, govori i činjenica da je Kulićeva satima plivala, ne mareći na mrak koji je počeo da pada.

Zadruga 4 - Miljana se brćnula i zaplivala - 01.05.2021.

Inače, Miljana Kulić rano jutros je otišla do ekonomskog dvorišta i prvo probala da otvori kapiju.

Kada joj to nije uspelo, Kulićeva je krenula da tumara po dvorištu, a zatim probala da se popne na krov. Međutim, nije uspela ni u tome. Miljana je potom otišla do drugih vrata, ali je videla da ni sa njima ne može ništa da uradi.

Kulićeva je potom otišla do vrata svog nekadašnjeg apartmana, ali je i on bio zaključan.

Na kraju je otišla do glavne kapije, a kada joj ni to nije uspelo, došla je do prozora koji je nedavno slomila Tara Simov i počela da lupa.

Na kraju, Miljana je otišla do dnevne sobe i legla na garnituru.

