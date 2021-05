ONA UŽIVA U GNUSNIM UVREDAMA! Janjuš se žalio cimerima na Maju Marinković: Provocira me, ne poštuje me! DUŠA ME BOLI! (VIDEO)

Marko Janjušević Janjuš nastavljao je da se žali prijateljima na Maju Marinković, a sada su se u ulozi sagovornika našli Filip Car i Stefan Karić.

- Govorim joj da ne oblači taj kupaći, jer joj se vidi polni organ, da me bar malo poštuje i ne provocira, ali ona uživa da joj govorim da je ku*evtina! Ona posle ide za mnom i provocira me! Nemam rešenje za nju! - žalio se Janjuš.

- Za*ebao si se, imao si nekoliko puta mir... - rekao mu je Car.

- Ma, ne bi bilo mira, da vidiš šta je sve radila - ubeđivao ga je Janjuš.

- Ne možeš pobeći od nje - nastavljao je Car.

- Je*em ti život, duša me boli - kukao je košarkaš.

Inače, u toku dana, Maja Marinković ćaskala je sa cimerima, pa u pauzama provocirala Marka Janjuševića Janjuša. Košarkaš je počeo da urla iz petnih žila i izazvao novu svađu.

- Vama je smešno, meni više nije. Vi ne znate šta ona radi - nastavljao je Janjuš.

- Smiri se, Majo - govorili su joj Đedović i Matora.

- Rekao je da će me uništiti - pravdala se Maja.

foto: Printscreen/Zadruga

- Šta ti je, šta se dereš na mene? - pitala ga je Maja.

- Pomeri se od mene, sada i zauvek! - nastavljao je Janjuš.

- Vidiš kako me provocira! Skloni se, nemoj da me provociraš! Ona će me diskvalifikovati, videćete! - urlao je Janjuš.

- Dobro, medo - smejala se Maja histerično.

Kurir.rs/MM.

