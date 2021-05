POBEGLA SAM IZ PROSTITUCIJE JER SAM BILA SILOVANA! Potresna ispovest MINE VRBAŠKI: Dvojica su me PRETUKLA! (VIDEO)

Mina Vrbaški uplakana je rešila da se poveri zadrugarima o njenoj tajni koju je znao Vladimir Tomović, i koju je saznao Filip Car. Car je u nekoliko navrata pretio Mini da će reći svima koja je njena tajna, a onda je Mina rašila sama da je ispriča.

foto: Printscreen/Pink

- Ljudi, vi ne znate meni nije ni do čega. Meni je Filip onda pretio, ja kada sam radila nešto loše, ja se nisam bavila prostitucijom ni mesec dana, ja sam pobegla iz toga jer sam bila silovana od strane dva muškarca koja su me pretukli, i kada me je pljunuo, on je tada meni rekao da sam silovana, da su pi*ali po meni, da su me ponižavali, meni je on to govorio, a mene to boli - pričala je Mina.

foto: Printscreen/Pink

- Smiri se, molim te - rekla je Jovana.

- Meni su pretili, moja majka mene brani, to je moja trauma, mene su silovali, a prvo mi je Tomović pretio, pa Filip koji me je pljuvao, ja to nisam zaslužila - govorila je Mina.

foto: Printscreen/Pink

- Najuspešnija si, vodi računa o majci i Borisu - tešila ju je Jovana.

Kurir.rs/S.M.

Bonus video:

00:05 ANA KORAĆ OKRENULA ZADNJICU KAMERI I NAPRAVILA LOM NA MREŽAMA: Starleta se skroz UTEGLA, pa priznala da ide IZ SRBIJE! FOTO