SVE NAJGORE O MISICI! ERMINA PAŠOVIĆ RAZVEZALA JEZIK: Hvali se da je obišla svet, a živi u 30 kvadrata! Karić joj je karta SPASA!

Ermina Pašović poznata je kao neko ko uvek surovo iskreno komentariše sve što se dešava u kući.

Najpre je rijaliti učesnica iznela svoje mišljenje o Jovani Ljubisavljević:

foto: Printscreen/Zadruga

"Mislim da je folirant, da sve radi iz koristi. Nelogično mi je da se neko onako ponižava nakon dva meseca veze. Na početku je Luka bio savršen, a onda je, kao, plakala, iznela sve ono na debati. Zašto sve pre toga nije iznela? Ništa njoj nije nametnuto, ja sam sve gledala sa Tomovićem, sve u hotelu, pa čokoladice. Davala je povoda. Ja takvu osobu nisam u životu upoznala. Opasna je, ona bi do kraja života mogla igrati igru, samo da dođe do svog cilja. Hvali se da je obišla pola sveta, a da živi u 30 kvadrata. Ona ne može da podnese nikakvu kritiku. Stefan je sebi u bradu prokomentarisao "Zašto sve hoće da ih ženim i pravim joj dete?", ja to čujem, šta ću... To je kao zadnja karta spasa, liči ma korist. On sada ima grižu savest, jer je svojim izjavama dozvolio da mi sada Jovani kažemo šta hoćemo. To sve on o njoj misli, to je činjenica", govorila je Ermina.

foto: Printscreen

"Ona nikad ne bi ništa priznala, sve što je vezano za nju, ona želi da zataška. Sve hoće da ponizi, da bi uzdigla i istakla sebe. I tu haljinu jeste ona nosila, nosila je to na žurki i imala je crne čizmice. Maja je to priznala nekoj osobi. Nije to ništa strašno, svi se mi oznojimo, ali priznaj, reci da je tako. Da sam ja nosila tu haljinu, ja bih rekla da je moja. Ispala bi veći čovek da je ustala i sve priznala. Nju niko ne mrzi, ali je ona neko ko konstatno popuje drugima, a ispala je gora od svih. Ja bih razumela da se ponižava neko ko je godinama u vezi, a ne dva meseca. Za Vladimira nije znala da ima ovo, plus zna za njegove igre sa devojkama, a o Kariću je znala sve, znala je da ga prati dobar glas kad su devojke u pitanju", objasnila je Ermina aferu "haljina".

Kurir.rs/K.Đ.