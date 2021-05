MINA VRBAŠKI POSLE JEZIVE ISPOVESTI NAŠLA MIR: Rijaliti učesnica dobila poklon i odmah se bacila u AKCIJU! (VIDEO)

Nakon što je dobila poklon od Velikog šefa, Mina Vrbaški se osamila u Rajskom vrtu i počela da slika.

Naime, Mina je dobila platno i boje od Drveta Mudrosti i nakon toga se bacila na posao da naslika kako se oseća posle bolne ispovesti koju je imala.

foto: Printscreen

Podsetimo, Mina Vrbaški uplakana je rešila da se poveri zadrugarima o njenoj tajni koju je znao Vladimir Tomović, i koju je saznao Filip Car.

"Ja sam pobegla iz toga jer sam bila silovana od strane dva muškarca koja su me pretukli, i kada me je pljunuo, on je tada meni rekao da sam silovana, da su pi*ali po meni, da su me ponižavali, meni je on to govorio, a mene to boli", rekla je sinoć Mina.

Kurir.rs/K.Đ.