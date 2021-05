OPŠTI HAOS U BELOJ KUĆI! Fran napravio SKANDAL, skočio sto i počeo da URLA zbog Mine i Paule! (VIDEO)

Fran Pujas je ustao za crnim stolom kako bi objasnio zbog čega je Mina Vrbaški ljuta na njega, te i šta oseća prema Pauli Hublin.

- Mina ili Paula? - pitao je voditelj.

- Pa Paula, eto! Eto, šta ja znam, koliko sam bio sa njom, eto... Pa, nismo se poimirili još, zagrlili smo se dva puta danas - rekao je Fran.

- Ne znam, ja sam mu rekla da vidi sam sa sobom, da ne pravi budalu od njega i mene, pitala sam ga da li je lagao tad, da li je lagao sada.. Ja nikada nisma rekla da njega ne volim, što se tiče nekim stvari, naravno da je ne uporedivo... Šta god da se desi, on će meni ostati, ja njemu, mi smo prošli i zatvore, i korone, pričam za vam, a napolju šta nas je zbližilo, i taj zatvor, i ne znamm šta još smo preživeli, on zna šta je propšao sa mnom... Samo nemojte to da je razčičito, mi imamo p**ku, vi imate k*rac- objasnila je Paula.

- P**ko mala, napuši mi se k*rca! Ja ako krenem, ima da igraš kako ja kažem - poručila je Mina.

Nadica Zeljković iznela je svoje mišljenje da su Paula i Fran sve uradili planski, zbog čega se Hublinova pobunila i počela da urla.

- Pos*revam vam se na naslove i plasmana, ja sam ovde došla zbog uspeha, a ne zbog toga - urlala je Paula.

Fran Pujas nastavio je da urla na zadrugare, te se popeo na crni sto, urlajući da ga je Mina Vrbaški iskoristila.

- Joj, ljudi, šta to treba da znači? Šta klošarima? Mina me je iskoristila, joj ljudi! - vikao je Fran.

- Ja krivim sebe, ne krivim njega, ja sam budala ispala! - urlala je MIna.

- Ti si nju koristio, j*bao si nju, pa otišao kod Paule, a izabrao si Minu, zato što si tačno znao da ona žrva nikada ne može biti, jer je ona uvek manipulisala sa drugima, te jeftine manipulacije, to okreni od mene, da prodaješ m*da za bubrege, to ne možeš - rekla je Ermina.

- 'Ajde, kraj rijalitija je, sad ćeš biti glavna faca - odbrusila je Nadica.

