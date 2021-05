ONA JE LJUBOMORNA I NA LEPOG MIĆU! Maja i Janjuš iskreno govorili o svom odnosu: Sad razmišljam o BEGU!

Maja Marinković i Marko Janjušević Janjuš govorili su o svom odnosu:

- Odlična situacija. Sve je kako treba, počeli smo da treniramo i kik boks. Dobro su mi ruke, čekam da izađem napolje da se istetoviram, imao sam do skoro 50 ožiljaka, sad imam 70 - rekao je Janjuš.

- Naš odnos je turbulentan, svađe su učestale, neobjašnjivo, ljubav je velika, ali se stalno svađamo. Neke greške koje sam ja radila napolju i u rijalitiju, zbog velike ljubavi koje on oseća prema meni on je prešao preko tih stvari, ali nabija mi ih i dalje na nos, pa sve tako u krug - rekla je Maja.

- Već sam ja objasnio, ima hiljadu problema, da li ćeš preći ili ne, teško je to za 10 ili 15 dana, ali ove situacije su bile i prošle godine. Devojka je ljubomorna na Lepog Miću. To još nisam video u životu. Boriću se, valjda ću izdržati. Sad razmišljam o begu. Ja sam šou program, sve ja to razumem, njima je smešno, ali meni nekad i nije. Niko ne zna kako je to. I meni bi bilo zanimljivo da sve to gledam. Ali iskreno, ne mogu da verujem da imam toliko živaca, nisam to očekivao. Jeste da ja odreagujem nekad, ali je to jako kratko - dodao je Janjuš u Amidži šouu.

