MAJA PREKINULA SASTANAK I U INAT JANJUŠU SVIMA POKAZALA OBLINE: Nazvala samu sebe TOP RIBOM, a on TONE! (VIDEO)

Za vreme sastanka Maja Marinković je ušla u raspravu sa Markom Janjuševićem Janjušem, a sve zbog kupaćeg koji joj je zamerio danas.

Maja je svima poručila da on ne zna kako izgleda top riba, a onda preuzela svu slavu, i ustala da pokaže svoje telo.

foto: Printscreen

"Jovana, mislim da se vrtiš u krug, jer svaka vaša rasprava nikako da se završi. Očito nisu ti jasne stvari. Ako si rekla Stefanu neke stvari koje si radila, kaži kad ti je to bitno. Njemu je bitno, alko si nekome nešto rekla, on bi trebalo prvi da zna. Što se tiče Maje i Janjuša, tu se ništa ne može špropmeniti na bolje. Ona ga štipa, ujeda, više nije to simpatično, prešlo je u neku njenu bolest. Ali njih dvoje ne mogu jedno bez drugog", govorio je Mića.

foto: Printscreen

On mi konstantno gunđa i vređa ovde za stolom - pričala je Maja.

Daćeš mi mantil, evo ovako devojka radi, dođe, zakopča se... - rekao je Janjuš.

Rastao si na planini, primitivan si, znaš kako sam se oblačila i pre tebe - rekla je Maja.

Kurir.rs/K.Đ.